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Областные власти отдали Екатеринбургу полгектара земли в центреСегодня в 15:11

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Под дорожный проезд к ЧМ.

В преддверии чемпионата мира по футболу МУГИСО выделило Управлению капитального строительства Екатеринбурга еще два участка земли вблизи "Екатеринбург Арены" (Центральный стадион). На площади в 0,48 гектара будет проложен автомобильный проезд от Репина до Татищева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства.

Участки были переданы безвозмездно в бессрочное пользование. Аналогичным образом с начала 2017 года городские власти получили 5 наделов общей площадью свыше 8000 квадратных метров для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к строящейся арене.

Еще три аналогичных участка в границах Пирогова-Ключевская-Мельникова-Татищева для размещения объектов инфраструктуры ЧМ-2018 будут переданы Екатеринбургу в ближайшее время. Их общая площадь составит 21 065 "квадратов".

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