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NASA променяет МКС на МарсСегодня в 15:48

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Если внемлет совету астронавта-ветерана.

NASA нужно отказаться от обслуживания МКС и сконцентрироваться на марсианской миссии, считает известный американский астронавт Базз Олдрин. По мнению ветерана космонавтики, агентство может оставить освоение околоземного пространства частным компаниям, сэкономив 3,5 миллиарда долларов в год.

Это позволит NASA сконцентрироваться на отработке программируемых космических полетов, освоении Луны и Марса, передает портал Space.com.

В ближайшие три года космическое агентство должно решить, продлить срок эксплуатации МКС до 2028 года или завершить полеты к ней в 2024 году.

Базз Олдрин, участник легендарной экспедиции "Аполлон-11", вместе с Нилом Армстронгом высадился на Луну в июле 1969 года, передает "Уралинформбюро".

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