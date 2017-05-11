Чтобы не тормозили транспортный поток.

С июня 2017 года в столице Урала запретят остановку машин на четырех участках улиц. Соответствующий дорожный знак появится на Малышева - от Шейнкмана до дома №12б и от Мира до Гагарина по нечетной стороне. Также встать нельзя будет на улице Шевченко - от Кузнечной до Бажова, на Войкова - от Старых Большевиков до Шефской.

Это повысит пропускную способность и безопасность движения на этих участках, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. Мэрия принимает решение об установке знаков "Остановка запрещена" после рассмотрения обращений горожан.