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Екатеринбургские улицы расчищают от машинСегодня в 17:02

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Чтобы не тормозили транспортный поток.

С июня 2017 года в столице Урала запретят остановку машин на четырех участках улиц. Соответствующий дорожный знак появится на Малышева - от Шейнкмана до дома №12б и от Мира до Гагарина по нечетной стороне. Также встать нельзя будет на улице Шевченко - от Кузнечной до Бажова, на Войкова - от Старых Большевиков до Шефской.

Это повысит пропускную способность и безопасность движения на этих участках, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. Мэрия принимает решение об установке знаков "Остановка запрещена" после рассмотрения обращений горожан.

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