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OLED-дисплей притормозит iPhone 8 на стартеСегодня в 14:23

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Из-за дефицита комплектующих.

Старт массового производства нового флагмана Apple - iPhone 8 может быть отложен до ноября 2017 года. Такой прогноз сделал эксперт международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо в своем письме инвесторам, пишет Appleinsider.

Виной всему серьезный дефицит комплектующих для сверхсовременного смартфона. В частности, инсайдеры отмечают трудности с производством OLED-панелей для экранов iPhone 8.

Кроме того, к задержке могут привести проблемы с интеграцией в дисплей дактилоскопического датчика Touch ID.

По предварительной информации, iPhone 8 оснастят функцией распознавания по радужной оболочке глаза, сканерами лица и отпечатков пальцев. Заднюю панель гаджета сделают из стекла и разместят на двухлинзовую фотокамеру, фронтальная будет снимать в 3D-формате. Заряжаться смартфон будет дистанционно, передает "Уралинформбюро".

В России стоимость новинки от Apple составит 55-60 тысяч рублей.

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