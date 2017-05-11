Но палки в колеса вставляет минстрой.

Общественная организация "Азербайджан" отвоевала у мингосимущества Свердловской области земельный участок на улице Репина в Екатеринбурге, где планируется строительство мечети. Такой вердикт огласил Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Прикамья.

Однако само строительство культового сооружения по-прежнему откладывается на неопределенный срок из-за проблем с получением разрешения в минстрое, сообщил "Уралинформбюро" член совета общественной организации Шахин Шихлински.

Судебная тяжба началась после того, как МУГИСО расторгло договор аренды земли. Основанием стало нецелевое использование участка и долг за аренду.

"Азербайджан" отсудил свое право в свердловском арбитраже. Попытка МУГИСО опротестовать это решение оказалась безуспешной. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, всему виной банальный юридический казус. Уведомление об одностороннем расторжении договора аренды, направленное министерством руководству "Азербайджана", до адресата не дошло, поскольку было ошибочно выдано сотрудником "Почты России" другому лицу. На основании этого пермский суд счел договор по-прежнему действующим.

"Долги по аренде и нецелевое использование участка - ложь! - заявил "Уралинформбюро" Шахин Шихлински. - У нас нет ни рубля задолженности. Но как мы могли строить, если облминстрой два года не дает нам разрешение под разными предлогами? То говорят, что на участке проходит кабель, но его там нет, мы это доказали документами. Потом заявили, что проект должен пройти госэкспертизу. Но экспертиза делается, если планируемый объект больше 1500 квадратных метров, а площадь нашей мечети не превысит 700 квадратных метров".

Впрочем, по словам представителя "Азербайджана", община не возражает, если им выделят для строительства другой участок: "В данный момент ждем соответствующего предложения от МУГИСО".

Стоит отметить, что сейчас на Репина, 42 есть действующая мечеть. Но ее работе мешает отсутствие парковки - по большим мусульманским праздникам окрестные дворы и улицы превращаются в автостоянку, мешая транспорту и пешеходам. Кроме того, по документам на этом участке должен располагаться культурный, а не религиозный объект.