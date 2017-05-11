Организатора питания проверяют санврачи.

Из-за массового заражения детей менингитом в селе Тюнево под Тюменью закрыли детский сад и школу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Областную инфекционную клиническую больницу попали 24 ребенка. У 9 из них диагноз "вирусный менингит" подтвержден лабораторно, у 13 – подозрение на инфекцию. Двоих детей уже выписали. Состояние оставшихся удовлетворительное.

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку организатора питания - ООО "Радуга+", взяли анализы у персонала пищеблока и пробы еды.



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