Рассыпающиеся челябинские скорые заменят "Газелями"Сегодня в 18:28
- Текст
В планах - купить 25 машин.
В Челябинске серьезно обновят автопарк "Скорой помощи". На совещании 10 мая глава города Евгений Тефтелев сообщил, что до конца 2017 года будет приобретено 5 машин.
"Закупать будем отечественные автомобили, стоимость одной машины составляет 2,5 миллиона рублей", - отметил градоначальник.
Параллельно с региональным кабмином ведутся переговоры о приобретении для Челябинска еще 15-20 спецавтомобилей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
"Автопарк "Скорой помощи" периодически обновляется. В прошлом году город получил шесть машин по федеральной программе, в 2015 году на средства городского бюджета было куплено 10 автомобилей, а три года назад – 15. Если в этом году удастся обновить 25 автомобилей, это будет настоящий прорыв", - считает начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.
На сегодня замены требует почти половина из 125 машин скорой, 35% из них планируется обновить уже в этом году. Автопарк должны пополнить "Газели", полностью оснащенные медицинским оборудованием. Параллельно горздрав намерен увеличить и количество бригад скорой медицинской помощи.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:37
9 мая День Победы впервые встретили в Уругвае
Благодаря российской компании.Сегодня в 19:55
Траты россиян достигли минимума за последние 5 лет
Затягивать пояса дальше некуда.Сегодня в 19:32
Google выплатила ФАС 438 миллионов рублей штрафа
По жалобе "Яндекса".Сегодня в 19:04
В Перми директора предприятия обвинили в гибели двух сотрудниц
Во время пожара.Сегодня в 18:54
Пермяк сел на 10 лет за убийство продавца павильона
Которая не продала ему спиртное.Сегодня в 18:50
Портреты посетителей "ИННОПРОМа" напечатают на 3D-принтере
Резиденты технопарка "Университетский".Сегодня в 18:46
Льготное автокредитование в России продлили до конца года
На программу запланировали 10 миллиардов.Сегодня в 18:38
Жительницу Нового Уренгоя забили до смерти в день рождения
На скамье подозреваемых - сожитель.Сегодня в 18:29
ЕС заманивает украинцев безвизовой "морковкой на веревочке"
Без права на работу.Сегодня в 18:28
Рассыпающиеся челябинские скорые заменят "Газелями"
В планах - купить 25 машин.Сегодня в 18:22
На обустройство набережной Исети "подтянули" частных застройщиков
Левый оденут в гранит, правый — поднимут.Сегодня в 18:08
Директор тюменского завода утаил от налоговиков 5,7 миллиона
Теперь его ждет суд.Сегодня в 18:02
Под Миассом в ДТП с фурой погибла чета пенсионеров
Тела доставали спасатели.Сегодня в 18:00
Матвиенко выступила за льготы "детям войны"
Что скажут свердловские единороссы?Сегодня в 17:41
На Ямале нашли труп полицейского
С поврежденной сонной артерией.
Главные новости
- Сегодня в 17:29УВЗ не отказывается от идеи сбыть транспортную "дочку"
- Сегодня в 15:37Оппонентом Куйвашева на праймериз ЕР назначен Шептий
- Сегодня в 14:10Якоб избавится от скандальных МУПов
- Сегодня в 13:29Приговор покемонолову Соколовскому
- Сегодня в 13:0880% импортеров вин в РФ выживут с рынка
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.