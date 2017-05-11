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Рассыпающиеся челябинские скорые заменят "Газелями"Сегодня в 18:28

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В планах - купить 25 машин.

В Челябинске серьезно обновят автопарк "Скорой помощи". На совещании 10 мая глава города Евгений Тефтелев сообщил, что до конца 2017 года будет приобретено 5 машин.

"Закупать будем отечественные автомобили, стоимость одной машины составляет 2,5 миллиона рублей", - отметил градоначальник.

Параллельно с региональным кабмином ведутся переговоры о приобретении для Челябинска еще 15-20 спецавтомобилей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

"Автопарк "Скорой помощи" периодически обновляется. В прошлом году город получил шесть машин по федеральной программе, в 2015 году на средства городского бюджета было куплено 10 автомобилей, а три года назад – 15. Если в этом году удастся обновить 25 автомобилей, это будет настоящий прорыв", - считает начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

На сегодня замены требует почти половина из 125 машин скорой, 35% из них планируется обновить уже в этом году. Автопарк должны пополнить "Газели", полностью оснащенные медицинским оборудованием. Параллельно горздрав намерен увеличить и количество бригад скорой медицинской помощи.

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