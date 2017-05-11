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9 мая День Победы впервые встретили в УругваеСегодня в 20:37

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Благодаря российской компании.

Посол России Алексей Лабецкий и глава компании MidUral Group Сергей Гильварг приняли участие в закладке первой в Уругвае Аллеи Памяти, посвященной победе в Великой Отечественной войне.

Высокие гости высадили 12 саженцев жакаранды и тимбо на территории предприятия Dirox SA, которое с 2012 года входит в MidUral Group - международную компанию, основанную в России.

Также в торжественной церемонии, которая прошла в День Победы, приняли участие исполнительный директор завода Андрей Дехтярев и управляющий Габриэль Натер и другие, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group.

Посол России Алексей Лабецкий высоко оценил Аллею Победы как еще один шаг в расширении российско-уругвайских дипломатических и культурных связей.

Глава компании Сергей Гильварг подчеркнул, что высадка Аллеи Памяти - прекрасный повод познакомить жителей Уругвая с наиболее драматичными страницами истории нашего государства.

"День Победы – святой для каждого россиянина праздник. Наш долг - бережно прививать подрастающему поколению память о Великой Отечественной войне. Говорить с ними о том, какой ценой наши отцы, деды и прадеды отстояли свободу для нас и всего мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось", - сказал председатель правления.

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