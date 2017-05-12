В середине мая Москву накрыл аномальный снегопадСегодня в 08:58
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В аэропортах отменили несколько рейсов.
В ночь на 12 мая 2017 года на Москву обрушился снегопад. В северных районах мегаполиса метель поднялась еще вечером.
В столичных аэропортах было задержано и отменено несколько рейсов, хотя взлетно-посадочные полосы, как и зимой, обрабатывали противогололедными реагентами. Сейчас все воздушные гавани работают в обычном режиме.
Фото: Айсылу Фаттахова, "ВКонтакте"
Москвичи засыпали соцсети фотографиями майских сугробов, передает "Уралинформбюро". "Угадай месяц по фотографии", - задают вопрос одни (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
"Шло 11ое маября..." - отвечают другие.
"Кто там шутил про шёл 8ой месяц зимы ?!" - вопрошают третьи.
#идлятехктонеспит ... В 2 часа ночи Рома предложил мне сходить погулять с Рейной. Те, кто знает нашу семью, понимает, - это вполне такое нормальное время для активности, так как мы совы и нам с этим хорошо (ну или мы делаем вид 😉) 🐾 Выходим значит мы с псом на улицу (я - в летних кроссах 👟), а там - такой нормальный слой снега лежит, да и идёт не прекращаясь 🌨 ... Я в шоке 😱! Рейна тоже (но она больше от радости)!!! Всё таки надо иногда выходить 👣 на улицу, чтобы удивляться! А собаке 🐶 - ей вообще хорошо! Бегает, радуется, ловит хлопья прямо в пасть, гоняется за снежками, которые я в неё бросаю... Короче, #счастьеесть #рейна 😊 #волк 🐺 #вснегу ❄ Кто там шутил про шёл 8ой месяц зимы ?! #актуально #нормче #зимавернулась #дача #снегопад #12мая2017 #уприродынетплохойпогоды #канистерапия #вдомашнихусловиях #malamute #мойпес #другчеловека #счастьеесть #четырелапыихвост #нашарадость #нашадочка #маламут #маламутик #собакапутешественница #маламутбаламут #аляскинскиймаламут #любимаясобака #моясобакасамаялучшая #моявселенная #люблю
В подмосковной Балашихе сугробы продержались до утра.
Фото: Станислав Шелупин, "ВКонтакте"
Цветущую вишню в снегу удалось поймали в кадр в Щелково.
Фото: Наталья Орешкина, "ВКонтакте"
"А нечего было январские праздники на май переносить," - шутят пользователи.
Фото: Марина Огнеева, "ВКонтакте"
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