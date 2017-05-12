В аэропортах отменили несколько рейсов.

В ночь на 12 мая 2017 года на Москву обрушился снегопад. В северных районах мегаполиса метель поднялась еще вечером.

В столичных аэропортах было задержано и отменено несколько рейсов, хотя взлетно-посадочные полосы, как и зимой, обрабатывали противогололедными реагентами. Сейчас все воздушные гавани работают в обычном режиме.



Фото: Айсылу Фаттахова, "ВКонтакте"

Москвичи засыпали соцсети фотографиями майских сугробов, передает "Уралинформбюро". "Угадай месяц по фотографии", - задают вопрос одни (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"Шло 11ое маября..." - отвечают другие.

Шло 11ое маября... Весна, ты пьяна!! Публикация от Ksenia 🎀 (@akemi_devik) Май 11 2017 в 4:54 PDT

"Кто там шутил про шёл 8ой месяц зимы ?!" - вопрошают третьи.

В подмосковной Балашихе сугробы продержались до утра.



Фото: Станислав Шелупин, "ВКонтакте"

Цветущую вишню в снегу удалось поймали в кадр в Щелково.



Фото: Наталья Орешкина, "ВКонтакте"

"А нечего было январские праздники на май переносить," - шутят пользователи.



Фото: Марина Огнеева, "ВКонтакте"