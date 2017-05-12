Под присмотром школьников.

12 мая в столице Тюменской области состоится Региональный этап всероссийской робототехнической олимпиады. Мероприятие соберет более 150 робототехников из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышмановского, Викуловского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тюменского и Упоровского районов.

Юные инженеры будут состязаться в пяти категориях. Им предстоит продемонстрировать интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботов-манипуляторов, машины по решению проблем углеродной нейтральности и природно-ориентированного туризма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, в этом году олимпиадников ждут интересные экологические задачи. Так, роботы младшеклассников будут перемещать животных в зоны их обитания. Машины старших учеников займутся высадкой деревьев, а также сборкой турбины. Кроме того, для юных инженеров и их тренеров пройдут полезные мастер-классы.

Следует отметить, что в Тюменской области уделяется особое внимание поддержке подрастающего поколения инженеров. В регионе действуют физико-математическая школа, Центр робототехники и программирования со школьными лабораториями, детский технопарк.