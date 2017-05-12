Следователи найдут виновных.

Под Алапаевском, в поселке Махнево, несколько сирот получили положенные по закону квартиры, где невозможно жить. К моменту новоселья вчерашние детдомовцы успели обзавестись семьями и сейчас вынуждены ютиться в съемных углах.

Претензии возникли к трем двухквартирным домам на улице Молодежной. В зданиях не утеплены пол и крыша, внутри плесень, гниль и сырость.

Следственный отдел по Алапаевску начал проверку. Будет дана оценка действиям строительной компании и должностных лиц, ответственных за приемку домов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.