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Ученые вылеЧИЛИ ожирениеСегодня в 11:14

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С помощью одной специи.

Международная группа ученых выяснила, что употребление перца чили помогает снизить вес. Отчет об исследовании появился в журнале International journal of food Science and nutrition.

В состав перца чили входит алкалоид капсаицин, который ускоряет распад жиров в организме и расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови, передает "Уралинформбюро".

В ходе экспериментов ученые заставляли участников регулярно есть острый перец в течение 12 недель. В будущем на основе специи исследователи планируют создать лекарства и биодобавки для поддержания оптимальной массы тела и профилактики диабета.

Более того, стало известно, что капсаицин в чили блокирует болевые сигналы и способствует выработке противовоспалительных веществ.

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