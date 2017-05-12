С помощью одной специи.

Международная группа ученых выяснила, что употребление перца чили помогает снизить вес. Отчет об исследовании появился в журнале International journal of food Science and nutrition.

В состав перца чили входит алкалоид капсаицин, который ускоряет распад жиров в организме и расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови, передает "Уралинформбюро".

В ходе экспериментов ученые заставляли участников регулярно есть острый перец в течение 12 недель. В будущем на основе специи исследователи планируют создать лекарства и биодобавки для поддержания оптимальной массы тела и профилактики диабета.

Более того, стало известно, что капсаицин в чили блокирует болевые сигналы и способствует выработке противовоспалительных веществ.