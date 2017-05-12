И "Активного гражданина".

В Москве завершился прием заявок на конкурс рисунка "Мое будущее я создаю сегодня". Его организовали в преддверии празднования трехлетия проекта онлайн-голосований правительства российской столицы "Активный гражданин".

"АльфаСтрахование" и "Активный гражданин" просили москвичей пофантазировать на тему будущего. Работы принимались в любой технике - от традиционных рисунков и компьютерной графики до цветных и монохромных изображений. Они загружались на сайт проекта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", сейчас наиболее талантливых творцов определяет жюри конкурса. В него вошли известные художники Никас Сафронов и Анастасия Логинова. Также в отборе фантазеров участвует креативный директор рекламного агентства Deluxe Interactive Moscow Георгий Павленишвили, который является автором самых ярких рекламных кампаний "АльфаСтрахование" на протяжении 9 лет.

Имя победителя конкурса объявят 21 мая на гала-концерте в парке "Музеон", счастливчика ждет интенсив-курс в Британской школе дизайна. Суперприз предоставят компания "АльфаСтрахование" и проект "Активный гражданин".

Система электронных референдумов "Активный гражданин" была запущенная по инициативе правительства Москвы 21 мая 2014 года. За это время в рамках проекта было проведено 2 600 голосований по актуальным вопросам развития города. Он объединяет уже более 1,6 миллиона москвичей.