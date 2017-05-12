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Средний Урал засыплет мокрым снегомСегодня в 11:23

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В выходные.

Грядущие выходные в Свердловской области будут не по-майски холодными. По ночам в уик-энд ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 7-12 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

На севере региона по ночам будет валить мокрый снег, днем ему на смену придет дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный с порывами до 18 метров в секунду.

В Екатеринбурге будет чуть теплее и практически без осадков. По ночам столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов, дневная температура составит 10-12 градусов выше нуля.

Стоит отметить, что аномальные майские снегопады прошли и в Центральной России. Сугробы выросли в Москве и Подмосковье, Ярославской, Брянской и Тверской областях.

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