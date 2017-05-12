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В екатеринбургском Академическом возведут "город из картона"Сегодня в 15:51

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Длиной 12 метров.

В Академическом районе Екатеринбурга объявлен массовый сбор макулатуры для арт-объектов. Акция объявлена в рамках общегородского проекта "Ночь музеев", который в 2017 году проходит в экостиле.

Как сообщили "Уралинформбюро" организатора, из газет, журналов, картонных коробок и книг будут созданы тематические арт-объекты. Самые масштабные конструкции - 9-метровое слово "экология" и "город из картона" длиной более 12 метров - появятся в Академическом районе у электродомов, расположенных на улице Павла Шаманова. "Строительство" под руководством опытных художников-декораторов намечено на 20 мая. В нем могут участвовать все желающие.

"Каждый посетитель "Ночи музеев в Академическом" - взрослый или ребенок школьного возраста - сможет взять в руки простые инструменты: ножницы, клей, краски, кисти, чтобы помочь в создании экологичных конструкций. Также мы предложим всем желающим сфотографироваться с готовыми объектами и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ГодЭкологии", - делятся организаторы. Ночью символы Года экологии в России станут ярче за счет подсветки.

Макулатуру и картон можно сдать в будни с 12 до 19 часов в "Академию развития, здоровья и красоты", расположенную на улице Вильгельма де Генина, 41.

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