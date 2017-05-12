В екатеринбургском Академическом возведут "город из картона"Сегодня в 15:51
- Текст
Длиной 12 метров.
В Академическом районе Екатеринбурга объявлен массовый сбор макулатуры для арт-объектов. Акция объявлена в рамках общегородского проекта "Ночь музеев", который в 2017 году проходит в экостиле.
Как сообщили "Уралинформбюро" организатора, из газет, журналов, картонных коробок и книг будут созданы тематические арт-объекты. Самые масштабные конструкции - 9-метровое слово "экология" и "город из картона" длиной более 12 метров - появятся в Академическом районе у электродомов, расположенных на улице Павла Шаманова. "Строительство" под руководством опытных художников-декораторов намечено на 20 мая. В нем могут участвовать все желающие.
"Каждый посетитель "Ночи музеев в Академическом" - взрослый или ребенок школьного возраста - сможет взять в руки простые инструменты: ножницы, клей, краски, кисти, чтобы помочь в создании экологичных конструкций. Также мы предложим всем желающим сфотографироваться с готовыми объектами и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ГодЭкологии", - делятся организаторы. Ночью символы Года экологии в России станут ярче за счет подсветки.
Макулатуру и картон можно сдать в будни с 12 до 19 часов в "Академию развития, здоровья и красоты", расположенную на улице Вильгельма де Генина, 41.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:17
Для челябинцев подготовят 9 пляжей
К 1 июня.Сегодня в 17:10
В Камышлове обманутый дольщик объявил голодовку
Банк отнимает у пенсионера дом.Сегодня в 17:06
В Екатеринбурге неизвестные жестоко избили водителя иномарки
Который их подвозил.Сегодня в 17:02
Глава Златоуста прошел испытания выборной комиссии
Конституцию знает, выглядит опрятно.Сегодня в 16:59
Карты "Мир" превратят в продуктовые сертификаты
Для малоимущих.Сегодня в 16:56
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.Сегодня в 16:38
Банк "Открытие" наградил лучших выпускников Сургутского госуниверситета
Памятными призами.Сегодня в 16:21
Екатеринбуржца будут судить за хищение 109 миллионов по схеме Мавроди
Финансовая пирамида охватила 11 городов.Сегодня в 16:13
УрФЮИ отлучили от образования
Рособрнадзор "тормознул" лицензию.Сегодня в 16:05
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 15:59
Свердловчанин отсудил 90 тысяч за потерянный Azur Air багаж
Чемоданы вместо Туниса улетели в Таиланд.Сегодня в 15:51
В екатеринбургском Академическом возведут "город из картона"
Длиной 12 метров.Сегодня в 15:37
В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу восьмиклассницы
Тело которой нашли на школьном стадионе.Сегодня в 15:32
Исследователь из УрГУПС вырос до замминистра
И займется развитием инфраструктуры.Сегодня в 15:23
ФСК ЕЭС модернизирует свердловскую подстанцию "Сварочная"
Питающую Верхнюю Пышму и часть Екатеринбурга.
Главные новости
- Сегодня в 16:13УрФЮИ отлучили от образования
- Сегодня в 15:37В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу восьмиклассницы
- Сегодня в 14:10Судьбу екатеринбургских первоклассников решит Госдума
- Сегодня в 12:05Екатеринбург найдет полномочия "под елкой"
- Сегодня в 08:00Условный Соколовский
Аналитика
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.
Условный Соколовский
Российской действительности.
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.