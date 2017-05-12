Число энергоаварий на Среднем Урале снизилось на третьСегодня в 13:13
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Минувшей зимой.
Количество аварий на объектах энергетики Свердловской области за отопительный сезон 2016-2017 годов сократилось более чем на 33%. По данным первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, всего за этот период было зафиксировано 294 аварии, тогда как годом ранее - 437.
"Таких результатов удалось достичь благодаря работе предприятий по модернизации оборудования, реализации организационных и производственных программ, а также проведенной летней ремонтно-восстановительной кампании", - подчеркнул чиновник.
В период подготовки к минувшей зиме были созданы сверхнормативные запасы топлива: 180% от плана по углю и 167% - по мазуту. Кроме того, работало более 300 аварийных бригад и порядка 400 единиц спецтехники. Суммарная мощность резервных источников питания в Свердловской области составляет более 40 мегаватт.
Несмотря на завершение отопительного сезона мониторинг функционирования всех систем энергоснабжения по-прежнему осуществляется в непрерывном режиме, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Следует отметить, что в 2017 году "МРСК Урала" направит на ремонт оборудования в Свердловской области и Екатеринбурге более 800 миллионов рублей. Самое пристальное внимание будет уделено подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
"МЭС Урала" продолжит замену изоляции, опор и газотроссов действующих линий электропередачи. В общей сложности планируется провести реконструкцию около 300 километров сетей. Инвестиции составят свыше 900 миллионов рублей.
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