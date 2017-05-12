×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Число энергоаварий на Среднем Урале снизилось на третьСегодня в 13:13

  • Текст

Минувшей зимой.

Количество аварий на объектах энергетики Свердловской области за отопительный сезон 2016-2017 годов сократилось более чем на 33%. По данным первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, всего за этот период было зафиксировано 294 аварии, тогда как годом ранее - 437.

"Таких результатов удалось достичь благодаря работе предприятий по модернизации оборудования, реализации организационных и производственных программ, а также проведенной летней ремонтно-восстановительной кампании", - подчеркнул чиновник.

В период подготовки к минувшей зиме были созданы сверхнормативные запасы топлива: 180% от плана по углю и 167% - по мазуту. Кроме того, работало более 300 аварийных бригад и порядка 400 единиц спецтехники. Суммарная мощность резервных источников питания в Свердловской области составляет более 40 мегаватт.

Несмотря на завершение отопительного сезона мониторинг функционирования всех систем энергоснабжения по-прежнему осуществляется в непрерывном режиме, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Следует отметить, что в 2017 году "МРСК Урала" направит на ремонт оборудования в Свердловской области и Екатеринбурге более 800 миллионов рублей. Самое пристальное внимание будет уделено подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"МЭС Урала" продолжит замену изоляции, опор и газотроссов действующих линий электропередачи. В общей сложности планируется провести реконструкцию около 300 километров сетей. Инвестиции составят свыше 900 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×