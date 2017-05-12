На Среднем Урале им платят до 400 рублей.

Властям регионов РФ необходимо найти деньги на оплату работы педагогов во время ЕГЭ. Такое заявление сделала глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия-24", когда речь зашла об учителях, которым не оплачивают труд на госэкзаменах.

"Многие регионы по-своему решают эти вопросы и находят возможности дополнительной оплаты. Я думаю, эта работа будет продолжаться везде", – ответила Васильева.

Еще в 2013 году были внесены изменения в закон об образовании, предписывающие оплачивать работу педагогов во время ЕГЭ. Эту задачу каждый регион должен решать самостоятельно, но под козырек взяли только в четверти регионов. Еще в 5% субъектов платят только тем, кто работает в аудиториях. В 53% работа учителей на ЕГЭ не оплачивается, а по 17% регионов нет информации.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минобраза Свердловской области, за ЕГЭ среднеуральским педагогам платят согласно принятому еще в 2014 году постановлению. Из областного бюджета, выделенного на проведение госэкзаменов, учителя получают от 100 до 400 рублей за час, в зависимости от типа выполняемых работ и квалификации сотрудника.