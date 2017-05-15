Даже ужин на двоих.

С 15 по 22 мая магазин наручных часов, ювелирных украшений и аксессуаров AllTime.ru приглашает гостей в свой новый салон, открывшийся в самом центре Екатеринбурга - на улице Свердлова, 11. В течение праздничной недели посетителей ждут сладкие угощения, скидки и акции, а каждого покупателя – подарок в виде изящного кулона из серебра SOKOLOV и возможность стать обладателем главного приза – ужина на двоих.

Компания AllTime.ru более 16 лет радует покупателей широким ассортиментом, представленным на официальном сайте и в розничных магазинах, работает только с надежными производителями, поэтому может гарантировать 100% качество каждого изделия.

В салоне AllTime.ru представлены наручные часы швейцарских, японских, fashion-брендов, а также отечественного производства: Casio, Orient, Adriatica, Daniel Wellington, Michael Kors, Timberland, Suunto, "Восток", "Ника" и многие другие. В отдельном зале гости магазина смогут увидеть коллекции ювелирных изделий для мужчин и женщин из золота и серебра, с драгоценными камнями и без.

AllTime.ru открыт для общения: специалисты магазина готовы ответить на любой вопрос, связанный с тем или иным изделием. Сравнить функции нескольких наручных часов, предложить модели со скидкой, показать разные корпуса и ремешки часов, объяснить, чем они отличаются – наши сотрудники настоящие профессионалы. Для тех, кому интересна тема часовых механизмов и ювелирного дизайна, каждый день в блоге AllTime.ru публикуются тематические статьи с фотографиями.

Компания AllTime.ru известна не только гибкими ценами и программами скидок, она ориентирована на покупателей – работа выстроена с учетом удобства клиента. Например, для экономии времени можно заказать доставку наручных часов или ювелирных украшений в офис или домой. В том числе доступна услуга бесплатной примерки, если вдруг вы сомневаетесь и никак не можете решить, какое изделие выбрать.

Также любой житель Екатеринбурга сможет бесплатно зарезервировать в магазине нужное изделие, будь то наручные часы или ювелирное украшение, чтобы позже примерить его и оценить, как оно смотрится – все для приятного шопинга!