Пересмотрев порядок записи в школу.

В Госдуму будет внесен законопроект, который должен решить проблему записи детей в первые классы. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат нижней палаты парламента от Свердловской области Андрей Альшевских.

"Мы проанализировали ситуацию и после всех случаев, когда 70-80% первоклассников в школе оказываются с временной пропиской, решили выдвинуть такую инициативу. Приоритет должен быть у ребят с постоянной пропиской, которые реально живут рядом со школой", - пояснил парламентарий.

Предполагается, что сначала в школы будут записывать детей с постоянной пропиской, а уж потом с временной.

Документ уже около месяца находится в экспертном совете фракции "Единой России". В ближайшее время должно состояться его обсуждение.

Стоит напомнить, что запись детей в первые классы в Екатеринбурге ежегодно сопровождается скандалами, поскольку из-за "временщиков" в школах не хватает места "старожилам". В этом году "разборки" обернулись масштабными прокурорскими проверками. А родители, чьи дети не попали в гимназию №99, подали в суд на горобраз.

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