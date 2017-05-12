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Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 16:05

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По версии "Уралинформбюро".

1. Пока жива память

9 мая по центральному проспекту Екатеринбурга прошел "Бессмертный полк". 70 000 человек от мала до велика несли в руках фотографии своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. На Площади 1905 участники шествия выпустили в небо сотню белых голубей.

В целом по России в ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 миллиона человек.

2. А снег идет...

Сильный снегопад накрыл российскую столицу накануне Дня Победы. За день в Москве выпало около 35 миллиметров осадков. Горожане шутили, что наступил "маябрь", а вслед за ним придет "июбрь".

3. Ямальские "папанинцы"

В Ноябрьске школьники "дрейфовали" на льдине посреди собственного двора. Два друга забрались на торос, возвышавшийся посреди огромной замерзшей лужи, а вот обратно идти по тонкому льду побоялись. Пришлось вызывать спасателей. Один из них вброд преодолел "водоем" и на спине перенес мальчишек в безопасное место.

4. Ловкость рук

На музыкальном фестивале в Новом Орлеане известного рэпера Снуп Догга затмила приглашенная сурдопереводчица. Холли Миниатти очень зажигательно визуализировала текст песен в такт музыке, порой повторяя фирменные жесты рэп-исполнителей. Видео с ее участием набрало в Сети сотни тысяч просмотров.

5. Уроки плаванья

В зоопарке Цинциннати (США) уроки плаванья берет бегемотик Фиона. Малышка родилась недоношенной в феврале 2017 года, и теперь сотрудники зверинца постепенно учат ее всем гиппопотамьим премудростям. Иногда Фиона настолько устает от занятий с тренером, что засыпает прямо в бассейне.

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