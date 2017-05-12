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Для челябинцев подготовят 9 пляжейСегодня в 17:17

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К 1 июня.

С началом лета в столице Южного Урала начнут работу девять пляжей. Их список администрация Челябинска представила на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сразу пять пляжей оборудуют на Шершневском водохранилище. "Западный" и "Белый парус" располагаются в поселке Шершни, "Ясень" – в поселке АМЗ, оставшиеся - в черте города: на Худякова, 22 и на 1-м километре Западного шоссе.

Безопасно искупаться челябинцы смогут и в озере Смолино, где будет сразу три пляжа: "Солнечный берег" у дома № 70/1 по улице Хуторной, "Прибой" за домом №79 по улице Новороссийской, а также пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской.

Девятая площадка для пляжного отдыха будет на берегу озера Первое - на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова, передает "Уралинформбюро".

На всех пляжах организаторы отдых должны убрать прибрежную территорию и дно водоемов, провести обработку от клещей и предоставить помещение для матросов-спасателей.

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