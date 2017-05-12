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Марийский НПЗ провел весенний субботникСегодня в 15:14

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Было собрали 5 тонн мусора.

Производственный актив Группы компаний "Новый Поток" Марийский НПЗ провел традиционный весенний субботник на производственной площадке и на прилегающей к заводу территории.

Около 70 сотрудников собрали 5 тонн мусора. Также они высадили около 200 видов деревьев и цветов. Кроме того, работники завода обработали растения от паразитов, покрасили бордюры и заборы.

Субботник на Марийском НПЗ - один из регулярных событий в жизни предприятия. Ежегодно количество участников мероприятия возрастает, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".

Марийский НПЗ – современное нефтеперерабатывающее предприятие, реализующее передовые программы по контролю за экобезопасностью. Завод уделяет пристальное внимание обеспечению минимально возможных выбросов в атмосферу. Специальные системы, приборы и сотрудники производят контроль экосистемы в районе объектов приема, хранения, переработки и отгрузки продукции завода.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Для развития детского и юношеского спорта, инициирования благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

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