Чемоданы вместо Туниса улетели в Таиланд.

Почти 90 тысяч рублей за потерянный багаж удалось отсудить туристу из Свердловской области.

В июле 2016 года житель Каменска-Уральского купил путевку в ООО "Миграс" и чартером авиакомпании Azur Air вылетел в Тунис. В аэропорту Энфида мужчина не обнаружил своего багажа. Позже выяснилось, что чемоданы по ошибке отправили в Таиланд, на остров Пхукет. Свердловчанин оформил акт о розыске багажа, но до окончания отдыха он так и не нашелся.

Красногорский райсуд Каменска-Уральского, куда был подан иск, обязал Azur Air выплатить туристу 75 250 рублей, в том числе 50 000 рублей компенсации морального вреда. С "Миграса" взыскали 12 500 рублей.

Представители авиакомпании обжаловали вердикт в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция уменьшила штраф - в результате ответчики должны выплатить туристу 87 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Стоит отметить, что на днях Azur Air была оштрафована на 100 тысяч рублей за более чем 9-часовую задержку рейса из Екатеринбурга в Нячанг.

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