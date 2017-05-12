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УрФЮИ отлучили от образованияСегодня в 16:13

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Рособрнадзор "тормознул" лицензию.

Уральский Финансово-Юридический институт лишился права осуществлять образовательную деятельность. Действие соответствующей лицензии приостановил Рособрнадзор.

Фактически до окончательной погибели "респектабельного вуза" (как до сих пор утверждается на его сайте) остался один шаг – эту самую лицензию аннулировать. А пока ректору Владиславу Назарову, как поясняется на сайте Рособрнадзора, следует "растолкать" всех своих студентов по другим вузам. Впрочем, как известно, озадачиваться этим руководителю УрФЮИ не придется – еще осенью 2016 года институт лишили госаккредитации с аналогичным требованием.

В коридорах здания на Карла Либкнехта, 1 теперь по большому счету квартирует только УрФЮрК – колледж, который, как ранее выяснило "Уралинформбюро", по закону располагаться там не имеет оснований, поскольку никакими правами на помещения не обладает. До 22 сентября 2017 года по предписанию свердловского минобраза УрФЮрК должен решить свой "квартирный вопрос".

Ранее по теме:
Свердловский Минобраз признал колледж Назарова "бомжем"
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