Карты "Мир" превратят в продуктовые сертификатыСегодня в 16:59
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Для малоимущих.
Программа продовольственной помощи малоимущим россиянам будет запущена во второй половине 2018 года. В полную силу она заработает в 2019 году. Об этом 12 мая заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.
Система продовольственных сертификатов будет работать на базе банковских карт "Мир". Тем, чей доход ниже прожиточного минимума, ежемесячно будут переводить на "пластик" баллы, которые можно потратить на приобретение продуктов, преимущественно скоропортящихся, включая охлажденное мясо и свежую рыбу. Крупы, консервы, равно как алкоголь и табак в список не входят. Не израсходованные в течение месяца баллы сгорят.
Продовольственный сертификат нельзя будет обналичить, но при необходимости карту можно пополнить деньгами.
Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей, и это станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары, передает "Уралинформбюро".
Минпромторг оценивает стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 миллиардов рублей. Минфин уже дал принципиальное согласие на ее реализацию, осталось найти источники финансирования.
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