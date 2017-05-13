×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пик весенних лесных пожаров на Среднем Урале пройден12 мая в 17:46

  • Текст

Почти все возгорания потушили в первые сутки.

В Свердловской области за минувшие майские праздники произошло в 2 раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период 2016 года. Площадь, пройденная возгораниями, оказалась в 6 раз больше. К настоящему моменту, как отмечают специалисты, пик весенних лесных пожаров пройден.

Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года на территории областного лесного фонда было потушено 287 возгораний, общая площадь которых составила почти 3 870 гектаров. При этом 98% лесных пожаров было потушены в первые сутки.

Значительную роль в ликвидации возгораний сыграла Уральская база авиационной охраны лесов, финансирование работ которой ежегодно увеличивается по поручению врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Так, если в 2015 году на эти цели область добавила к федеральному финансированию 93,3 миллиона рублей, а в 2016 - 120,5 миллиона, то в текущем году региональные власти выделили уже 133,4 миллиона рублей, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×