Пик весенних лесных пожаров на Среднем Урале пройден12 мая в 17:46
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Почти все возгорания потушили в первые сутки.
В Свердловской области за минувшие майские праздники произошло в 2 раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период 2016 года. Площадь, пройденная возгораниями, оказалась в 6 раз больше. К настоящему моменту, как отмечают специалисты, пик весенних лесных пожаров пройден.
Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года на территории областного лесного фонда было потушено 287 возгораний, общая площадь которых составила почти 3 870 гектаров. При этом 98% лесных пожаров было потушены в первые сутки.
Значительную роль в ликвидации возгораний сыграла Уральская база авиационной охраны лесов, финансирование работ которой ежегодно увеличивается по поручению врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Так, если в 2015 году на эти цели область добавила к федеральному финансированию 93,3 миллиона рублей, а в 2016 - 120,5 миллиона, то в текущем году региональные власти выделили уже 133,4 миллиона рублей, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
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