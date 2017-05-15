Пик распространения ожидается 15 мая.

Создатели вируса-вымогателя WannaCry создали новую версию программы, сообщает издание Motherboard. Обновленный вариант способен обходить блокировку, которая ранее остановила распространение программы.

Вирус, распространившийся в Сети 12 мая 2017 года, удалось остановить британскому специалисту по кибербезопасности. Он создал сайт в названии которого есть часть кода вируса. Программа стала обращаться на домен и получать отклик, который останавливал распространение. Обновленная версия вируса работает без обращения к сайту и вновь заражает компьютеры. Пик распространения ожидается 15 мая 2017 года.

По сообщению Reuters, жертвами вируса-вымогателя уже стали 200 тысяч человек в 150 странах мира. Для распространения программы использовали носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение. Это и обусловило масштаб распространения WannaCry.

По оценкам "Лаборатории Касперского" больше всего попыток взлома пришлось на Россию. Вирус блокирует компьютеры и требует платы: от 300 до 600 долларов или биткоинов. Ранее сообщалось, что атаке уже подверглись компьютеры телекоммуникационных компаний и госструктур: МВД, Следственного комитета, МЧС, Минздрава, РЖД и ряда российских банков, передает "Уралинформбюро".