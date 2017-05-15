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Авиарейсы из Беларуси перевели в международные Сегодня в 09:18

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Секторы российских аэропортов.

С 15 мая 2017 года авиарейсы из России в Беларусь и обратно переведены в международные секторы российских аэропортов.

При этом пограничный контроль гражданам обоих государств проходить не потребуется: достаточно предъявить удостоверение личности и посадочный талон. Последний нужно сохранять до прибытия в РФ. Отметки о пересечении границы не проставляются, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ.

Граждане третьих стран и лица без гражданства теперь проходят пограничный контроль в установленном для международных секторов российских аэропортов порядке.

Беларусь не будет проводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах с Россией, отметил глава управления погранконтроля Государственного пограничного комитета РБ Игорь Ляшук.

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