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Разлив Ишима побьет очередной рекорд Сегодня в 09:47

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Село Викулово подготовили к эвакуации.

Викуловский район Тюменской области 16-17 мая ждет рекордный подъем воды на реке Ишим. Такая информация была озвучена в ходе заседания оперативного штаба, который провел губернатор Владимир Якушев.

Паводок затронет только районный центр - село Викулово. Для других деревень и сел района угрозы подтопления нет, так как они расположены достаточно высоко от воды. "Времени немного, дал поручение мобилизовать силы и максимальный объем выполнить сегодня-завтра. Это задача номер один, потому что ожидается рекордный уровень воды, она будет подпирать, если береговую линию на этом участке не поднять, то некоторые дома подтопит, а этого нельзя допустить", - заявил Якушев.

Ситуацию на месте контролирует начальник главного управления строительства области Сергей Шустов. Людей и техники здесь достаточно, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, но в случае необходимости группировка может быть усилена. Глава района Александр Криволапов отметил, что сейчас мешки с песком подготавливают 20 человек, дамбы отсыпают и уплотняют 4 экскаватора, 7 тракторов и грузовиков.

По словам губернатора, всех жителей заранее оповестили о приближающемся паводке. Для тех, чьи дома попадают в зону возможного подтопления подготовлены пункты временного размещения, а также склады для имущества и места, куда можно перевести домашний скот.

По последним данным ГУ МЧС по Тюменской области, уровень реки в городе Ишим снизился на 7 сантиметров и составил 966 сантиметров, в селе Абатском уровень воды поднялся на 21 сантиметр - до 1136 сантиметров, а в селе Викулово на 36 сантиметров - до 692 сантиметров.

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