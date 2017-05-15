В пятницу.

19 мая 2017 года в Екатеринбурге пройдет акция "На работу на велосипеде". В это день автомобилистам и байкерам предлагается пересесть на велосипеды, самокаты, общественный транспорт или даже прогуляться до рабочего места пешком. Таким образом горожане смогут продемонстрировать бережное отношение к своему здоровью и экологии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что в 2015 году Минтранс России рекомендовал установить днями проведения акции "На работу на велосипеде" третью пятницу мая и 22 сентября. Единым днем проведения велопарадов определено последнее воскресенье мая.

В Екатеринбурге массовая "Майская велопрогулка" пройдет на день раньше. Всех любителей крутить педали, предварительно, ждут на старте перед ЦК "Эльмаш" 27 мая. Участникам велопрогулки предложено три маршрута (длиной 15, 36 или 70 километров) по северной и северо-восточной части города, нескольким лесопаркам, а также окрестностям Березовского.