Энергетики Западной Сибири просят обходить ЛЭП сторонойСегодня в 09:43
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Ради безопасности.
Энергетики филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири просят соблюдать правила поведения в охранных зонах ЛЭП и других энергообъектов. Речь идет о территории вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ - 20 метров, для ЛЭП 220 кВ - 25 метров, для линий 500 кВ - 30 метров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, нельзя складывать мусор, бросать посторонние предметы на провода, жечь траву, разводить открытый огонь.
Также без разрешения энергетиков не допускается строительство, ремонт или снос сооружений, проведение горных, взрывных, мелиоративных работ. Ограничения есть при посадке и вырубке деревьев и кустарников.
Запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра. Кроме того, не следует перекрывать подъездные пути к ЛЭП и хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее.
Особое внимание энергетики просят обратить родителей. Им необходимо рассказать детям об опасности игр вблизи энергообъектов. Недопустимо проникать на электроподстанции, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах, рыбачить вблизи ЛЭП и разбивать палатки.
При обнаружении возгорания около ЛЭП энергетики просят отойти в безопасное место и вызвать сотрудников пожарной охраны по телефону "01" или "112". Также необходимо сообщить дежурному диспетчеру МЭС Западной Сибири по телефону (3462) 777-552 или на горячую линию 8 800 200 7227.
Следует отметить, что за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотрены штрафы. Гражданам придется выложить от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч, юрлицам - от 350 до 400 тысяч рублей. За повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт грозит уголовная ответственность.
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