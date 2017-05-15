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На Среднем Урале снег с дождем сменится потеплениемСегодня в 10:24

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К концу рабочей недели.

Начало рабочей недели не порадует свердловчан хорошей погодой - потеплеет только к выходным.

15-17 мая 2017 года синоптики обещают осадки. По ночам в северных и горных районах Среднего Урала будет идти мокрый снег. Термометры покажут минус 3 - плюс 2 градуса, на почве возможны заморозки до минус 6. Днем воздух прогреется максимум до 15 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в ближайшие дни прогнозируют 10-12 градусов выше нуля. Существенных осадков не ожидается.

Долгожданное тепло придет в уральскую столицу ближе к уик-энду. 18 мая воздух прогреется до плюс 16, а 19 мая - до 20 градусов.

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