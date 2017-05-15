На Среднем Урале снег с дождем сменится потеплениемСегодня в 10:24
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К концу рабочей недели.
Начало рабочей недели не порадует свердловчан хорошей погодой - потеплеет только к выходным.
15-17 мая 2017 года синоптики обещают осадки. По ночам в северных и горных районах Среднего Урала будет идти мокрый снег. Термометры покажут минус 3 - плюс 2 градуса, на почве возможны заморозки до минус 6. Днем воздух прогреется максимум до 15 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге в ближайшие дни прогнозируют 10-12 градусов выше нуля. Существенных осадков не ожидается.
Долгожданное тепло придет в уральскую столицу ближе к уик-энду. 18 мая воздух прогреется до плюс 16, а 19 мая - до 20 градусов.
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