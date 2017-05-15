Огонь Олимпиады зажгут с летающего автомобиляСегодня в 10:54
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Если проект удастся.
Toyota вложит 370 тысяч долларов в разработку летающего автомобиля, сообщает японская телекомпания NHK.
Ранее группа сотрудников автоконцерна занималась проектом Cartivator на добровольных началах. Средства на эти цели собирали через Интернет. Теперь Toyota решила проспонсировать инициативу своих активистов, передает "Уралинформбюро".
По задумке инженеров, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров. У автомобиля будет три колеса для движения по дорогам и четыре пропеллера. Габариты составят 2,9 на 1,3 метра. Аппарат сможет разгоняться до 100 километров в час в воздухе и до 150 на земле.
Согласно амбициозным планам компании, в 2020 году водитель летающего автомобиля поднимется на нем в воздух и зажжет олимпийский огонь на Играх в Токио.
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