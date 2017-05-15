Екатеринбуржцы через считанные часы улетят в Крым по дешевкеСегодня в 11:58
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Первым в этом году субсидированным рейсом.
Вечером 15 мая из Екатеринбурга в Симферополь отправится первый в 2017 году рейс "Уральских авиалиний" в рамках субсидированных перевозок. Всего в программе участвуют семь российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Алроса", S7, "Саратовские авиалинии", Red Wings и "Ижавиа".
Жители Урала могут улететь в Крым со скидкой из Перми (3 500 рублей в один конец), Екатеринбурга и Челябинска (3 750 рублей), а также Тюмени (4 250 рублей), Магнитогорска (5 000 рублей) и Нижневартовска (5 500 рублей). В целом льготные перевозки будут осуществляться из 36 городов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росавиации.
Специальный тариф на полеты в Симферополь будет действовать до 30 ноября. Воспользоваться им могут граждане РФ моложе 23 лет, пенсионеры по возрасту, инвалиды I группы и их сопровождающие, а также сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.
Планируется, что за полгода с лишним льготные билеты приобретут 141,5 тысячи пассажиров. На субсидии авиаперевозчикам выделено 475,4 миллиона рублей.
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