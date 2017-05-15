Запасаясь кондиционерами.

На ММК началась подготовка к предстоящему лету - предприятие создает благоприятные условия труда для сотрудников в жаркий сезон.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", производственные подразделения обеспечиваются необходимым оборудованием и запасными частями, кондиционерами, аэраторами, сатураторами. Также формируются запасы раствора поваренной соли, углекислоты, хлорной извести и других дезинфицирующих средств. Параллельно налаживаются своевременные поставки питьевой и газированной соленой воды.

В планах намечены ревизия и ремонт промышленных и бытовых кондиционеров, сатураторов и диспенсеров. Кроме того, будут обновлены оконные проемы и фрамуги аэраторов, очищены кровли зданий и соору­жений, ливнестоки и ливневая канализация. Будут заготовлены противопожарные средства.

Контроль за ходом подготовки к работе в летний период 2017 года осуществляет комиссия под руководством директора по охране труда, промбезопасности и экологии ММК Григория Щурова.