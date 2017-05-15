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Екатеринбургская мельница пошла под бульдозерСегодня в 15:50

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Сносят пристрой советских времен.

На территории Симановской мельницы, где УГМК строит "Макаровский квартал", начался демонтаж крыши одного из поздних пристроев на Олимпийской набережной. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, строители освобождают проход к зданию лаборатории мельницы – охраняемой части памятника, которую хотят вписать в архитектурный ансамбль будущего жилого комплекса.

Так УГМК планирует вписать Симановскую мельницу в ансамбль ЖК "Макаровский квартал" (фото: ugmk.com)

Демонтируемый пристрой не представляет исторической ценности - он был возведен уже в советское время. Согласно государственной историко-культурной экспертизе, выполненной в ноябре 2016 года архитектором-реставратором из Челябинска Татьяной Маевской, объектом охраны признаны элементы здания мельницы, сформировавшиеся до 1908 года.

Проект реставрации и приспособления помещений Симановской мельницы предусматривает демонтаж двух поздних пристроев - обозначенных литерами У8 и У4. Впрочем, провести четкую хронологическую границу по зданию мельницы довольно сложно: как признается сама Татьяна Маевская, здание за годы эксплуатации неоднократно перестраивалось, а историческое мукомольное оборудование полностью утрачено. Впрочем, верхний этаж мельницы действительно представляет из себя более позднюю постройку, подтвердила архитектор-градостроитель Марина Сахарова.

"Проход к зданию лаборатории здесь, конечно, должен быть, - считает глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин, - Другой вопрос, за счет чего он будет сделан: за счет какого-то новодела либо за счет использования элементов самой мельницы. Если они уже снимают крышу с этого участка, значит, решили избавить от всех пристроек и оставить только историческую часть мельницы". По мнению Вяткина, такой подход к использованию территории больше смахивает на крохоборство: "Ведь корпуса мельницы, построенные в советское время, тоже были сделаны в стилистике исторического здания. Застройщик мог бы сделать более красивый жест в строну города, оставив их на месте"

Мельница Симанова, также известная как Макаровская, начала строиться в 80-х годах XIX века на деньги тогдашнего городского головы, купца Ильи Симанова. На ней стояло самое передовое по тем временам оборудование, включая паровые двигатели, гидротурбины и химлабораторию. После своего банкротства Симанов был вынужден продать мельницу конкурентам - братьям Макаровым. После революции мельница была национализирована, до 2014 года на ее площадях размещался Екатеринбургский мукомольный завод. В июне 2015 года градсовет Екатеринбурга рассмотрел проект УГМК-Холдинга, который предусматривает строительство здесь жилого комплекса с одновременной реставрацией здания мельницы.

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