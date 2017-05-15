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В Екатеринбурге наказаны виновные в нападении пумы на ребенкаСегодня в 16:05

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В зоопарке.

Администрацию Екатеринбургского зоопарка наказали за пуму, которая гуляла без присмотра и набросилась на ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 28 марта 2017 года во время акции "Час открытых зверей". Детеныш пумы по прозвищу Рафик вышел из служебного помещения в павильон, где находились посетители. Животное подбежало к мальчику и положило ему лапы на плечи. Ребенок очень испугался. Пума убежала в другой конец павильона, где ее поймал сотрудник зверинца.

Мать мальчика написала заявление в прокуратуру. В ходе проверки подтвердилось, что в зоопарке не обеспечили безопасность посетителей. Директору зверинца внесено представление. Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и замдиректора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности.

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В екатеринбургском зоопарке пума набросилась на мальчика

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