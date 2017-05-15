В любой момент.

Аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области приведена в режим повышенной готовности. В случае необходимости 100 спасателей отправятся в Тюменскую область для ликвидации последствий паводка. В их число войдут сотрудники специализированной части и Государственной инспекции по маломерным судам, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главка.

Аэромобильная группировка оснащена необходимой техникой, аварийно-спасательным оборудованием и плавательными средствами, позволяющими работать автономно в зоне чрезвычайной ситуации.

В Тюменской области уже задействованы курганские спасатели. Возведены противопаводковые дамбы на 356 километре федеральной трассы Тюмень - Омск и в деревне Бокова. Бороться с последствиями паводка также помогают москвичи - "Центроспас" и Центр по проведению работ особого риска "Лидер".

По последним данным, уровень реки в Ишиме поднялся до рекордных отметок. 15 мая в селе Абатском он составил 1136 сантиметров, а в селе Викулово - 692 сантиметра. Федеральная дорога Тюмень - Омск может уйти под воду.

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