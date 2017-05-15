У девочек есть природная защита.

Мужчины с развитым интеллектом чаще других становятся отцами детей с аутизмом. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета. Результаты исследования были озвучены на международной конференции Autism Research-2017, проходившей в Сан-Франциско (США).

Группа ученых обработала медицинские документы почти 310 тысяч детей, чьи отцы набрали высокие баллы в технической части теста на IQ и по этому критерию были призваны в армию Швеции.

Выяснилось, что у мужчин с уровнем интеллекта выше 111 дети с аутизмом рождались на 31% чаще, чем у представителей сильного пола с IQ ниже 100. При этом риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности оказался на 65% выше среднего у тех, чьи отцы умом не блистали, набрав в тесте лишь 75 баллов и меньше.

Стоит отметить, что подобные выводы еще в 1940-х годах сделали психиатры Лео Каннер и Ганс Аспергер.

Еще одно исследование, представленное на конференции, призвано пролить свет на природу возникновения аутизма. Его авторы утверждают, что высокая активность генов, связанных с микроглией - клетками, играющими важную роль в формировании мозга, делает мальчиков более чувствительными к генам, ассоциированным с аутизмом. У девочек же менее активная микроглия является своеобразным "щитом" от "аутичных" генов.