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В Прикамье 2 недели ищут 19-летнюю студенткуСегодня в 17:47

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Ее ждет маленькая дочь.

В Губахе разыскивают 19-летнюю Юлию Елисееву. Девушка ушла из дома 29 апреля 2017 года и до сих пор не вернулась. Со слов ее друзей, Юлия и раньше пропадала на несколько дней, но никогда так надолго.

Ее ждет 2-летняя дочь, которую забрали органы опеки. У девушки нет ни мужа, ни родителей. Юлия училась в Губахинском медицинском училище, но сейчас в академическом отпуске, передает "Уралинформбюро".

На вид пропавшей около 20 лет, плотного телосложения, вьющиеся темные волосы, особых примет нет. 29 апреля Юлия была одета в темную куртку и лосины, на ногах черные кроссовки на белой платформе.

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