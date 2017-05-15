Ее ждет маленькая дочь.

В Губахе разыскивают 19-летнюю Юлию Елисееву. Девушка ушла из дома 29 апреля 2017 года и до сих пор не вернулась. Со слов ее друзей, Юлия и раньше пропадала на несколько дней, но никогда так надолго.

Ее ждет 2-летняя дочь, которую забрали органы опеки. У девушки нет ни мужа, ни родителей. Юлия училась в Губахинском медицинском училище, но сейчас в академическом отпуске, передает "Уралинформбюро".

На вид пропавшей около 20 лет, плотного телосложения, вьющиеся темные волосы, особых примет нет. 29 апреля Юлия была одета в темную куртку и лосины, на ногах черные кроссовки на белой платформе.