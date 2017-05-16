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Челябинск "закатает" в асфальт почти полмиллиарда рублейСегодня в 10:14

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В 2017 году.

В Челябинске дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на улице Кожзаводской. На очереди ремонт дороги на всем Комсомольском проспекте.

"На укладку асфальтобетона в этом году будет потрачено порядка 470 миллионов рублей. Если говорить по объемам, то на эти деньги будет приведено в порядок еще 25-30% дорог от трехлетнего плана работ", - пояснил глава города Евгений Тефтелев.

До 22 мая дорожникам поручено составить график работ на весь предстоящий ремонтный сезон, сообщили "Уралинформбюро" в горадминистрации.

В 2016 году в Челябинске отремонтировали 1 миллион квадратных метров дорог, потратив около 700 миллионов рублей из бюджетов области и города.

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