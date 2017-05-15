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Екатеринбуржцы одобрили новый проект первой очереди АкадемическогоСегодня в 19:02

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Где формируется деловое и культурное ядро.

Проект делового и культурного ядра строящегося Академического района Екатеринбурга был одобрен на публичных слушаниях, состоявшихся в УрГЭУ 15 мая. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

Разработчиком обновленного проекта первой очереди Академического выступила Мастерская генерального плана Екатеринбурга. Новая версия планировки территории района развивает уже существующую концепцию: создание обширных зеленых зон, удобных и просторных общественных пространств, условий для занятий спортом и активного отдыха. По сравнению с первоначальным проектом увеличена доля объектов социальной инфраструктуры и рекреационных площадей.

В числе самых знаковых объектов, которые здесь планируется построить, – гостиница, центр искусств, музей современного искусства, киноконцертный зал, технопарк, ФОК. Предусмотрены и административные здания - районной администрации, суда, прокуратуры, военкомата и ЗАГСа.

Центром притяжения Академического станет крупный медицинский кластер, который появится с восточной стороны от Преображенского парка. В проектируемый комплекс войдут новое здание медуниверситета, НИИ ОММ, поликлинических блоков и станции скорой помощи. Другой доминантой парка станет четырехэтажный Дворец дзюдо с комплексом трибун на 1,5 тысячи человек, который после сдачи в строй сможет принимать на своих площадках соревнования любого уровня, от местных до международных. Проект Дворца будет вынесен на обсуждение градсовета 18 мая.

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