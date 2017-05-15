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В Екатеринбурге на 1,5 месяца перекроют МосковскуюСегодня в 18:54

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От Щорса до Хасановской.

С 20 мая по 10 июля 2017 года в Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Московской от Щорса до Хасановской. Ограничение вводится для продолжения капитального ремонта магистрали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Трест "Уралтрансспецстрой" обустроит дополнительную полосу движения, а также расширения для правых поворотов и разделительные газоны на перекрестке Московская - Щорса.

Стоит отметить, что капитальный ремонт на улице Московской проходит в три этапа. На первом дорожные строители перекрыли участок от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской - транспорт по нему планируется пустить к концу текущей недели. Завершающим аккордом будет ремонт отрезка от Волгоградской до Щорса.

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