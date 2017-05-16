Российские власти собирают досье на гражданСегодня в 08:49
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Не спрячется никто.
Министерство юстиции работает над созданием единого реестра населения, в котором будут объединены сведения о россиянах. Об этом 15 мая сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РФ Александра Дронова.
По ее словам, работа над созданием базы данных ведется с начала года. К процессу привлечены Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.
"Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении", — цитирует Дронову РИА "Новости".
Представительница Минюста также отметила, что в реестр будут входить данные о каждом россиянине, к которому "подстыковываются различные связи". Речь, в частности, идет об актах гражданского состояния, налоговой истории, правонарушениях и прочей подобной информации, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что летом 2016 года Госдума приняла антитеррористический пакет законов главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой. Часть его положений касается предоставления госорганам персональных данных россиян.
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