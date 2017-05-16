С орбиты.

Ранним утром 16 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на геостационарную орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4.

Аппарат весом 6,7 тонны предназначен для обеспечения сигналом Wi-Fi самолетов и морских судов. Он станет станет четвертым в системе Global Xpress, развертывание которой началось в 2013 году, передает "Уралинформбюро".

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в 02.21 по московскому времени.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r — SpaceX (@SpaceX) 16 мая 2017 г.

По данным TechCrunch, Inmarsat-5 F4 стал самым большим грузом, доставленным на орбиту ракетой Falcon 9.