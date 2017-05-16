И продуктовые наборы.

Сотрудники филиала АО "ЭК "Восток" поздравили около 100 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории обслуживания энергокомпании в Кургане, Шадринске и Шумихе.

Поблагодарив за вклад в Победу, энергетики вручили участникам ВОВ энергосберегающие лампы и продуктовые наборы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".



Не осталось без внимания и подрастающее поколение — для учащихся коррекционной общеобразовательной школы №8 в Кургане был проведен творческий конкурс "Победа глазами детей". Школьники создали около 70 рисунков, плакатов и аппликаций. Все участники получили памятные подарки от энергетиков.



8 мая на торжественной церемонии ко Дню Победы в Кургане сотрудники АО "ЭК "Восток" возложили венки и цветы к Вечному огню Мемориала славы.