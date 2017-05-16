На примере Лужкова.

Россиянам следует тщательно взвешивать все риски, собираясь посетить Грузию. С таким предостережением выступил МИД РФ в ответ на внесение грузинскими властями в список "нежелательных лиц" Юрия Лужкова.

О том, что бывший мэр Москвы пополнил черный список ранее сообщил замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили. Ю.Лужкову "вменяется" неоднократное посещение Абхазии и Южной Осетии в нарушение "Закона об оккупированных территориях", передает "Уралинформбюро".

"Официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", - отмечается в комментарии МИД РФ.

В ведомстве напоминают, что в последние годы российские граждане в Грузии неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Вышеуказанный закон "об оккупированных территориях" предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы или штрафа до 3 тысяч долларов.

В отсутствие дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной, Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси располагает весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола, подчеркивают в МИД.

Стоит отметить, что по данным главы Национальной администрации туризма Грузии Георгия Чоговадзе, в 2016 году республику посетили 1,037 миллиона россиян (+12% к предыдущему году).