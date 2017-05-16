По решению кабмина.

Кабинет министров РФ выделил из резервного фонда 4,25 миллиарда рублей на нужды российских вузов. Деньги распределили между Минобрнауки (3,15 миллиарда) и Минкультуры (1,1 миллиарда) для подведомственных учебных заведений. Распоряжение об этом размещено на сайте правительства.

Средства в числе прочего пойдут на содержание имущества, оплату связи, коммунальных и транспортных услуг.

Точный список вузов, которые получат деньги, пока не определен, сообщает "Уралинформбюро".