В Китае собака спасла погребенного заживо младенцаСегодня в 10:34
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Откопав его в лесу.
В китайском городе Цзянцзинь пес откопал похороненного заживо ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местный телеканал.
Владелец собаки гулял с ней в лесополосе, когда пес учуял запах младенца и начал рыть яму. Глотнув воздуха, ребенок сразу начал плакать. Месячного мальчика доставили в больницу. У него была низкая температура, медленное сердцебиение, рот был забит землей. Сейчас ребенок под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности, передает "Уралинформбюро".
Полиция разыскивает родителей младенца. По предварительной версии, они похоронили ребенка, ошибочно решив, что он умер.
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