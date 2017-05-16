Из Тюменского госуниверситета.

Студенты Тюменского госуниверситета посетили "Тюменьэнергосбыт" – филиал Энергосбытовой компании "Восток". Мероприятие состоялось в рамках масштабного проекта "Карьерный экспресс".

Директор "Тюменьэнергосбыта" Александр Быков, начальник сектора управления персоналом Анастасия Нусс и ведущий специалист по связям с общественностью Ирина Войнова рассказали гостям о компании, ее преимуществах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Анастасия Нусс отметила, что предприятие заинтересовано к привлечению молодых специалистов. "Мы готовы рассматривать выпускников Тюменского госуниверситета в качестве наших потенциальных сотрудников. У многих из вас уже есть свежие идеи, амбиции и цели, которые вы преследуете", – подчеркнула она. Александр Быков добавил, что в компании предусмотрена практика для студентов любых курсов в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) с минимальным уровнем обучения.

ЭК "Восток" занимается поставкой электрической энергии потребителям, а также промышленным предприятиям на территории 10 субъектов РФ.