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В "Тюменьэнергосбыте" высадился студенческий десантСегодня в 10:43

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Из Тюменского госуниверситета.

Студенты Тюменского госуниверситета посетили "Тюменьэнергосбыт" – филиал Энергосбытовой компании "Восток". Мероприятие состоялось в рамках масштабного проекта "Карьерный экспресс".

Директор "Тюменьэнергосбыта" Александр Быков, начальник сектора управления персоналом Анастасия Нусс и ведущий специалист по связям с общественностью Ирина Войнова рассказали гостям о компании, ее преимуществах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Анастасия Нусс отметила, что предприятие заинтересовано к привлечению молодых специалистов. "Мы готовы рассматривать выпускников Тюменского госуниверситета в качестве наших потенциальных сотрудников. У многих из вас уже есть свежие идеи, амбиции и цели, которые вы преследуете", – подчеркнула она. Александр Быков добавил, что в компании предусмотрена практика для студентов любых курсов в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) с минимальным уровнем обучения.

ЭК "Восток" занимается поставкой электрической энергии потребителям, а также промышленным предприятиям на территории 10 субъектов РФ.

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